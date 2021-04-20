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Украинским военным запретили отвечать на провокации боевиков на Донбассе, - Кулеба

Автор: РБК-Украина

Украинским военным приказано не отвечать на провокации пророссийских боевиков на Донбассе. Ситуация на линии разграничения продолжает оставаться напряженной.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Украинским войскам приказано не реагировать на провокации (на Донбассе, - ред.). К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать", - сказал министр.

Кулеба также отметил, что ситуация на линии разграничения продолжает оставаться напряженной. По его словам, с начала 2021 года на Донбассе погибли 30 украинских солдат, из которых большинство были убиты снайперами. "Выстрел снайпера - это преднамеренное убийство", - уточнил он, добавив, что это были "российские снайперы".

"Украина не планирует никакого вооруженного наступления, эскалации или провокаций, чтобы разрешить конфликт на Донбассе. Мы вкладываем все наши усилия в политическое и дипломатическое решение конфликта", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил собирать рабочую группу ТКГ по вопросам безопасности в течение 24 часов в случае гибели военнослужащих в результате обстрелов на Донбассе. Он подчеркнул, что необходимо ввести более строгую ответственность за снайперские обстрелы.

Ранее РБК-Украина писало, что в последнее время на Донбассе увеличилось количество минирований населенных пунктов боевиками.

Отметим, за прошедшие сутки боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

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Новости Украины Российская ФедерацияДонбассДмитрий Кулеба
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