Украинским военным запретили отвечать на провокации боевиков на Донбассе, - Кулеба

Украинским военным приказано не отвечать на провокации пророссийских боевиков на Донбассе . Ситуация на линии разграничения продолжает оставаться напряженной.

"Украинским войскам приказано не реагировать на провокации (на Донбассе, - ред.). К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать", - сказал министр.

Кулеба также отметил, что ситуация на линии разграничения продолжает оставаться напряженной. По его словам, с начала 2021 года на Донбассе погибли 30 украинских солдат, из которых большинство были убиты снайперами. "Выстрел снайпера - это преднамеренное убийство", - уточнил он, добавив, что это были "российские снайперы".

"Украина не планирует никакого вооруженного наступления, эскалации или провокаций, чтобы разрешить конфликт на Донбассе. Мы вкладываем все наши усилия в политическое и дипломатическое решение конфликта", - добавил Кулеба.