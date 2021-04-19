Україна ініціює екстрені засідання ТКГ у разі втрат на Донбасі, - Єрмак
Робоча група ТКГ з питань безпеки має збиратися протягом 24 годин при наявності загиблих унаслідок обстрілу в Донбасі. Таку пропозицію озвучив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час відеоконференції радників лідерів "нормандської четвірки".
Також українська сторона запропонувала ввести більш сувору відповідальність за снайперські обстріли. Ці ініціативи розгляне на засіданні 20 квітня координатор робочої групи з питань безпеки ТКГ.
Під час засідання радники лідерів "нормандської четвірки" вирішили далі продовжувати узгодження кластерів. На думку експертів, це допоможе врегулювати ситуацію на Донбасі та забезпечить виконання Мінських угод.
Нагадаємо, раніше представники глав держав "нормандської четвірки" підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі. Сторони обговорили практичні кроки для реалізації цієї пропозиції.
Зазначимо, про проведення зустрічі радників лідерів нормандського формату 19 квітня раніше оголосив президент України Володимир Зеленський. За його словами, вони мають обговорити кластери мінських угод.
При цьому в Офісі президента вважають, що переговори в мінському та нормандському форматах не заблоковані, хоча Росія свідомо робить їх неконструктивними.
РБК-Україна раніше повідомляло, що російська сторона відмовилася від ідеї переговорів у нормандському форматі.