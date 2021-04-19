Україна ініціює екстрені засідання ТКГ у разі втрат на Донбасі, - Єрмак

Робоча група ТКГ з питань безпеки має збиратися протягом 24 годин при наявності загиблих унаслідок обстрілу в Донбасі. Таку пропозицію озвучив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час відеоконференції радників лідерів "нормандської четвірки" .

Про це повідомляється на сайті Офісу президента .

Також українська сторона запропонувала ввести більш сувору відповідальність за снайперські обстріли. Ці ініціативи розгляне на засіданні 20 квітня координатор робочої групи з питань безпеки ТКГ.

Під час засідання радники лідерів "нормандської четвірки" вирішили далі продовжувати узгодження кластерів. На думку експертів, це допоможе врегулювати ситуацію на Донбасі та забезпечить виконання Мінських угод.