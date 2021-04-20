Бойовики шість разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі: застосовували міномети і ПТРК

На Донбасі за минулу добу, 19 квітня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню . Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил .

Так, противник застосував міномети 120-го калібру поблизу Авдіївки, а біля Південного - протитанкові ракетні комплекси, зенітні установки, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Біля Майорського бойовики здійснили обстріл позицій ООС з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У Пєсков противник застосував великокаліберні кулемети, підствольні і станкові протитанкові гранатомети.

Також ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПЗЗ-2 біля Зайцево.

"Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в штабі.

З початку доби бойовики один раз відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Золотого-4 з гранатометів різних систем.

Втрат серед українських військових немає.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.