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Бойовики шість разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі: застосовували міномети і ПТРК

Новость на русском → Донбас, Вівторок 20 квітня 2021 08:12
Бойовики шість разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі: застосовували міномети і ПТРК Фото: втрат серед українських військових немає (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

На Донбасі за минулу добу, 19 квітня, збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Так, противник застосував міномети 120-го калібру поблизу Авдіївки, а біля Південного - протитанкові ракетні комплекси, зенітні установки, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.

Біля Майорського бойовики здійснили обстріл позицій ООС з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У Пєсков противник застосував великокаліберні кулемети, підствольні і станкові протитанкові гранатомети.

Також ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПЗЗ-2 біля Зайцево.

"Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - повідомили в штабі.

З початку доби бойовики один раз відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Золотого-4 з гранатометів різних систем.

Втрат серед українських військових немає.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в штабі.

Нагадаємо, вчора відбулися переговори радників голів "нормандської четвірки". Всі сторони нормандського процесу підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні підгрупа Тристоронньої контактної групи збереться на екстрене засідання.

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