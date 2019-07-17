ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кремлі заявили, що не ведуть переговори щодо обміну українських моряків

Новини » Політика    17.07.2019 - 15:27
У Кремлі заявили, що не ведуть переговори щодо обміну українських моряків
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Обмін українських моряків залишається на порядку денному

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Україна і Росія не ведуть переговори щодо обміну українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, ця проблема залишається на порядку денному.

"Ні, переговорів про обмін українських моряків не ведеться", - підкреслив він, при цьому нагадав, що дане питання обговорювалося главами держав у ході телефонної розмови.

Щодо рішень російських правоохоронних органів, прес-секретар президента заявив, що коментувати їх не стане, оскільки слідчі дії по цій справі тривають.

Нагадаємо, 11 липня президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін провели перший телефонний розмова. У ході бесіди лідери обговорили питання врегулювання на південному сході України і можливість продовження контактів у нормандському форматі. Крім того, президенти двох держав обговорили питання звільнення українських моряків і повернення інших українських громадян, які утримують на території Росії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявила, що Російська Федерація була готова звільнити українських моряків і повернути кораблі під зобов'язання України і забезпечити їх участь у судовому процесі.

Суд в РФ продовжив арешт уже 13 українським морякам Денісова уточнила, кого можуть помилувати Путін і Зеленський
Новини України Російська ФедераціяУкраїнаморяки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся