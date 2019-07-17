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Денісова назвала варіанти звільнення українських моряків

Новини » Політика    17.07.2019 - 19:06
Денісова назвала варіанти звільнення українських моряків
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова готова стати поручителем для 24 затриманих українських моряків

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала новий варіант для звільнення 24 українських моряків, яких затримали в Керченській протоці в листопаді минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення омбудсмена в Facebook.

За її словами, у кримінально-процесуальному кодексі Російської Федерації передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов'язання або поручителя.

"Я, як Уповноважений Верховної ради України з прав людини запропонувала своє таке зобов'язання про забезпечення участі наших військовополонених у попередньому досудовому розгляді, якщо таке буде", - повідомила вона.

Крім того, вона заявила, що продовження арешту 24 всім військовополоненим українським морякам на три місяці було очікуваним результатом.

"Суд задовольнив клопотання слідчих і продовжив арешт 24 всім військовополоненим українським морякам на три місяці - до 24 і 26 жовтня. Такий результат був очікуваним", - заявила омбудсмен.

Відзначимо, в червні Міжнародний трибунал ООН по морському праву зобов'язав РФ терміново звільнити два військові катери "Нікополь" і "Бердянськ", буксир "Яни Капу", а також 24 українських моряків, які були захоплені 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Лефортовський суд Москви продовжив арешт 24 українських моряків, які були взяті у російський полон поблизу Керченської протоки.


 

 
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