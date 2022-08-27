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ООН закупить в Україні зерно для Ефіопії та Ємену

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Київ, Субота 27 серпня 2022 17:04
ООН закупить в Україні зерно для Ефіопії та Ємену Фото: ООН закупить українське зерно для країн Африки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Всесвітня продовольча програма ООН відновить закупівлі української пшениці для своїх гуманітарних операцій в регіонах світу, що зіткнулися з голодом, в тому числі Ефіопії та Ємену.

Про це заявив постійний координатор ООН у спеціальному координаційному центрі в Стамбулі Амір Махмуд Абдулла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

"Хоча угода охоплює комерційні операції з відновлення експорту, ініціатива також дозволила Всесвітній продовольчій програмі відновити закупівлі пшениці в Україні для своїх гуманітарних операцій в країнах, таких як Ефіопія І Ємен", - зазначив Абдулла.

Він також заявив, що з моменту початку роботи координаційного центру 1 серпня виконані десятки рейсів по Чорному морю. 27 серпня спільні групи провели 100-ту інспекцію на борту допущених до експлуатації вантажних суден, які доставляють зерно та інші харчові продукти з України на три континенти.

Раніше повідомлялося, що за даними ООН, в Україні застрягли майже 25 млн тонн зерна з-за блокування портів. 22 липня в Стамбулі було підписано угоду про запуск "зернового коридору" з України. 1 серпня з Одеського порту вийшло перше судно з українським продовольством.

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