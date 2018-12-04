Українських військових просять виключити геолокацію на телефонах

Фото: українські військові (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Крім того, Генштаб ЗСУ просить громадян не знімати переміщення військової техніки

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України просить українських військових виключити геолокацію на телефонах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення командування ССО ЗСУ у Facebook.

"Шановні військові селфери! Пам’ятайте, що гарна світлина не варта вашого життя, життя друзів, рідних та близьких. Якщо не можете втриматись без фото, принаймні вимикайте геолокацію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомляли, що усі безпілотні літальні апарати, які помітять в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами, будуть збиті.

Крім того, повідомлялося, що Генеральний штаб ЗСУ просить громадян не знімати переміщення військової техніки і солдатів на час дії воєнного стану.

Як писало РБК-Україна, у зв'язку з воєнним станом Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці від 16 до 60 років. Крім того, на лінії розмежування обмежений виїзд іноземців через КПВВ. Крім того, росіянам заборонили перетинати адмінмежу окупованого Криму.