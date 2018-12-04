ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Українських військових просять виключити геолокацію на телефонах

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 13:58
Українських військових просять виключити геолокацію на телефонах
Фото: українські військові (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Крім того, Генштаб ЗСУ просить громадян не знімати переміщення військової техніки

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України просить українських військових виключити геолокацію на телефонах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення командування ССО ЗСУ у Facebook.

"Шановні військові селфери! Пам’ятайте, що гарна світлина не варта вашого життя, життя друзів, рідних та близьких. Якщо не можете втриматись без фото, принаймні вимикайте геолокацію", - йдеться у повідомленні.

Українських військових просять виключити геолокацію на телефонах

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомляли, що усі безпілотні літальні апарати, які помітять в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами, будуть збиті.

Крім того, повідомлялося, що Генеральний штаб ЗСУ просить громадян не знімати переміщення військової техніки і солдатів на час дії воєнного стану.

Як писало РБК-Україна, у зв'язку з воєнним станом Україна закрила в'їзд для чоловіків з громадянством Російської Федерації у віці від 16 до 60 років. Крім того, на лінії розмежування обмежений виїзд іноземців через КПВВ. Крім того, росіянам заборонили перетинати адмінмежу окупованого Криму.

ЗСУ розпочали збори оперативного резерву першої черги В Україні з 3 грудня починаються збори резервістів і військовозобов'язаних
Новини України Збройні сили Українивійськові
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся