В Міноборони нагадали, що всі безпілотники над військовими об'єктами будуть збиті

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Осіб, які запускають безпілотники, затримуватимуть

Усі безпілотні літальні апарати, які помітять в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами, будуть збиті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook начальника управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Олексія Чернобая.

Як зазначається, осіб, які запускатимуть або керуватимуть безпілотниками, будуть затримувати і притягувати до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

"Генеральний штаб Збройних сил України та Міністерство оборони України нагадують співгромадянам, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотні літальні апарати будуть збиті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних Сил України просить громадян не знімати переміщення військової техніки і солдатів на час дії воєнного стану.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку з введенням воєнного стану не будуть створюватись нові військово-цивільні адміністрації у тих регіонах, де буде введено воєнний стан. Натомість у цих 10 областях будуть створені штаби оборони.

У понеділок, 26 листопада, після довгих обговорень на позачерговому засіданні Верховної ради депутати проголосували за введення на один місяць воєнного стану у 10 українських областях: Вінницька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Чернігівська, Одеська, Донецька, Запорізька, Херсонська.