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Украинских военных просят выключить геолокацию на телефонах

Новости » Происшествия    04.12.2018 - 13:58
Украинских военных просят выключить геолокацию на телефонах
Фото: украинские военные (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Кроме того, Генштаб ВСУ просит граждан не снимать перемещение военной техники

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины просит украинских военных выключить геолокацию на телефонах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командования ССО ВСУ в Facebook.

"Уважаемые военные селфери! Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких. Если не можете удержаться без фото, по крайней мере, выключайте геолокацию", - говорится в сообщении.

Украинских военных просят выключить геолокацию на телефонах

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что все беспилотные летательные аппараты, которые заметят в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами, будут сбиты.

Кроме того, сообщалось, что Генеральный штаб ВСУ просит граждан не снимать перемещение военной техники и солдат на время действия военного положения.

Как писало РБК-Украина, в связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, на линии разграничения ограничен выезд иностранцев через КПВВ. Кроме того, россиянам запретили пересекать админграницу оккупированного Крыма.

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