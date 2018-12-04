Украинских военных просят выключить геолокацию на телефонах

Фото: украинские военные (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Кроме того, Генштаб ВСУ просит граждан не снимать перемещение военной техники

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины просит украинских военных выключить геолокацию на телефонах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командования ССО ВСУ в Facebook.

"Уважаемые военные селфери! Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких. Если не можете удержаться без фото, по крайней мере, выключайте геолокацию", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что все беспилотные летательные аппараты, которые заметят в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами, будут сбиты.

Кроме того, сообщалось, что Генеральный штаб ВСУ просит граждан не снимать перемещение военной техники и солдат на время действия военного положения.

Как писало РБК-Украина, в связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет. Кроме того, на линии разграничения ограничен выезд иностранцев через КПВВ. Кроме того, россиянам запретили пересекать админграницу оккупированного Крыма.