Генштаб просить українців не фотографувати техніку та солдатів ЗСУ під час воєнного стану

ЗСУ просить не знімати та не транслювати переміщення військових і техніки та забороняє використовувати дрони
Генеральний штаб Збройних Сил України просить громадян не знімати переміщення військової техніки і солдатів на час дії воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Генштабу.
Зокрема, українців просять не проводити фото, відео зйомку та он-лайн трансляцію та не публікувати у соціальних мережах відомості, що розкривають:
Також у Генштабі нагадали, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотники будуть збивати.
"Особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності", - сказали в прес-службі Генштабу.
Нагадаємо, у зв'язку з введенням воєнного стану не будуть створюватись нові військово-цивільні адміністрації у тих регіонах, де буде введено воєнний стан. Натомість у цих 10 областях будуть створені штаби оборони.