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Генштаб просить українців не фотографувати техніку та солдатів ЗСУ під час воєнного стану

Новини » Політика    28.11.2018 - 18:17
Генштаб просить українців не фотографувати техніку та солдатів ЗСУ під час воєнного стану
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

ЗСУ просить не знімати та не транслювати переміщення військових і техніки та забороняє використовувати дрони

Генеральний штаб Збройних Сил України просить громадян не знімати переміщення військової техніки і солдатів на час дії воєнного стану. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Генштабу.

Зокрема, українців просять не проводити фото, відео зйомку та он-лайн трансляцію та не публікувати у соціальних мережах відомості, що розкривають:

  • місцезнаходження військової техніки, озброєння, майна та особового складу;
  • рух колон військової техніки та переміщення будь-яким способом особового складу;
  • режимні військові об’єкти Міністерства оборони України та Збройних сил України та несанкціоновано не проникати на їхню територію;
  • завдання органів військового управління, військ (сил) щодо бойової готовності, оперативної підготовки та застосування військ (сил);
  • підготовку та проведення навчань (тренувань, маневрів, воєнних ігор);
  • організацію, чисельність та дислокація військ (сил).

Також у Генштабі нагадали, що в районі проведення навчань, над військовими частинами, об’єктами та полігонами всі помічені безпілотники будуть збивати.

"Особи, які здійснювали запуск або керували цими БПЛА, будуть затримані та притягнуті до відповідальності", - сказали в прес-службі Генштабу.

Нагадаємо, у зв'язку з введенням воєнного стану не будуть створюватись нові військово-цивільні адміністрації у тих регіонах, де буде введено воєнний стан. Натомість у цих 10 областях будуть створені штаби оборони.

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