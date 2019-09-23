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Денісова розповіла, скількох українців незаконно утримують в Криму та РФ

Новини » Суспільство    23.09.2019 - 22:55
Денісова розповіла, скількох українців незаконно утримують в Криму та РФ
Фото: Людмила Денісова (yatsenyuk.org.ua)

Політв'язнів продовжують піддавати тортурам

Станом на 23 вересня, на території Росії та в окупованому Криму незаконно утримуються 113 громадян України. Про це під час виступу у Варшаві на нараді ОБСЄ повідомила Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова, пише "Укрінформ".

Вона наголосила, що затриманих українців регулярно піддають тортурам, а також порушують їхні права. Денісова закликала міжнародну спільноту звернути на це увагу.

“У пенітенціарних закладах в Росії, на території кримського півострова незаконно утримуються 113 громадян України, у тому числі 89 кримських татар. Окупаційна влада продовжує безпідставно затримувати наших громадян у Криму", - сказала Денісова.

Омбудсмен зазначиа, що українці не застраховані від того, щоб бути позбавленими волі без будь-яких належних на це підстав.

Вона підкреслила, що на території Росії та в окупованому Криму стосовно громадян України порушується принцип презумпції невинуватості, деякі громадян пропадають безвісти.

Денісова підкреслила, що робота щодо повернення громадян України додому продовжується.

“Ми сподіваємося, що незабаром усі наші громадяни будуть на свободі, а територію звільнено. Нам необхідна допомога міжнародної спільноти”,- наголосила омбудсмен.

Раніше Денісова заявляла, що списки для нового обміну полоненими вже давно передані Росії.

Відзначимо, 7 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими у форматі "35 на 35". В рамках обміну в Україну повернулися 24 українських моряка, незаконно затриманих Росією в Керченській протоці, а також ще 11 політв'язнів, серед яких і режисер Олег Сенцов.

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