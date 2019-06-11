"ЛНР" передає Україні завербованих ув'язнених, - СБУ

Фото: СБУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Бойовики вдаються до методів фізичного та психологічного тиску для вербування ув'язнених

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Державною кримінально-виконавчою службою викрили чергові спроби вербування проросійськими терористами засуджених, які прибули для відбування покарання до українських пенітенціарних установ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook СБУ.

Зокрема, під час здійснення перевірочних заходів щодо етапованих оперативники спецслужби виявили осіб, завербованих так званим "МГБ ЛНР".

СБУ викрила чергові спроби вербування проросійськими терористами засуджених, переданих до українських пенітенціарних установ Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Державною кримінально-виконавчою службою викрили чергові спроби вербування проросійськими терористами засуджених, що прибули для відбування покарання до українських пенітенціарних установ. Під час здійснення перевірочних заходів щодо етапованих оперативники спецслужби виявили осіб, завербованих так званим «МГБ ЛНР». Оперативники спецслужби встановили, що умовою переміщення засуджених з ОРДЛО до виправних установ на контрольованій українською владою території є підписання зобов’язання про негласну співпрацю із «силовими структурами» квазіреспублік. Зокрема на виконання злочинного завдання після звільнення із місць позбавлення волі ув`язнені повинні збирати для «МГБ ЛНР» інформацію про місця дислокації, склад та маршрути пересування українських військових підрозділів. Аби змусити в`язнів до протиправної діяльності проросійські терористи вдаються до методів фізичного та психологічного тиску, створюють їм нестерпні умови утримання. Крім того, за свідченнями засуджених, особливо жорстоких знущань зазнають особи, які не є уродженцями Донецької та Луганської областей та відкрито заявляють про свою проукраїнську позицію. Навіть за використання української мови та виявлені в камерах побутові речі з державною символікою засуджені піддаються суворим покаранням. Непоодинокими є випадки відпрацювання так званим «спецназом МГБ» силових прийомів придушення масової непокори на в`язнях. Наразі засуджені надали співробітникам СБУ докладні свідчення щодо обставин їхнього вербування. Перевірочні заходи тривають. Опубліковано Служба безпеки України Вівторок, 11 червня 2019 р.

Було встановлено, що умовою переміщення засуджених з ОРДЛО до виправних установ на контрольованій Україною території є підписання зобов’язання про негласну співпрацю із "силовими структурами" квазіреспублік.

"На виконання злочинного завдання після звільнення із місць позбавлення волі ув`язнені повинні збирати для "МГБ ЛНР" інформацію про місця дислокації, склад та маршрути пересування українських військових підрозділів. Аби змусити в`язнів до протиправної діяльності, проросійські терористи вдаються до методів фізичного та психологічного тиску, створюють їм нестерпні умови утримання", - підкреслюють у СБУ.

Так, за свідченнями засуджених, особливо жорстоких знущань зазнають особи, які не є уродженцями Донецької та Луганської областей та відкрито заявляють про свою проукраїнську позицію.

"Навіть за використання української мови та виявлені в камерах побутові речі з державною символікою засуджені піддаються суворим покаранням. Непоодинокими є випадки відпрацювання так званим "спецназом МГБ" силових прийомів придушення масової непокори на в`язнях. Наразі засуджені надали співробітникам СБУ докладні свідчення щодо обставин їхнього вербування. Перевірочні заходи тривають", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні двоє екс-засуджених в "ЛНР" розповіли СБУ про вербування.

Як писало РБК-Україна, у грудні 2018 року контррозвідники СБУ викрили вербування представниками "ЛНР" засуджених, які були передані для відбування покарання з тимчасово окупованої території у українських пенітенціарних установ.