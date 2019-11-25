В українських школах будуть вивчати медіаграмотність

Фото: Ганна Новосад (twitter/bbc)

Державний стандарт навчання медіаграмотності перебуває на стадії доопрацювання

В українських школах дітей будуть навчати медіаграмотності. Про це журналістам заявила міністр освіти та науки Ганна Новосад.

За її словами, держстандарт медіаграмотності будуть прописувати через освітні програми. Він буде призначений для 5-9 класу нової української школи.

"Я вважаю, що певна інформгігієна є надважливою компетентністю, якою повинен володіти кожен, незалежно від віку. Починати зі школи працювати над медіаграмотністю дуже важливо, і ми це зараз вплітаємо під час розробки Державного стандарту базової освіти й також будемо прописувати через освітні програми", - заявила Новосад.

Міністр додала, що держстандарт ще допрацьовують і планують презентувати громадськості в березні 2020 року.

"Ми говоримо про втілення нової української школи, і ми зараз на етапі початкової... Нам ще необхідно 2 роки, щоб довести початкові класи, і з 2022 року у нас йде перший 5-й клас, який буде навчатися за новим стандартом і де буде ця компетентність", - зазначила Новосад.

Нагадаємо, раніше Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл і стала сотою країною, що підтримала положення цього документа. Декларація містить ряд обов'язків для запобігання і реагування на напади, а також використання шкіл у військових цілях в період війни.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство освіти та науки призупинило атестацію вишів у цьому році. Це викликано необхідністю здійснити донабір експертів в комісію з атестації, в тому числі міжнародних.