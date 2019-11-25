В украинских школах будут изучать медиаграмотность

Фото: Анна Новосад (twitter/bbc)

Государственный стандарт обучения медиаграмотности находится на стадии доработки

В украинских школах детей будут обучать медиаграмотности. Об этом журналистам заявила министр образования и науки Анна Новосад.

По ее словам, госстандарт медиаграмотности будут прописывать через образовательные программы. Он будет предназначен для 5-9 класса новой украинской школы.

"Я считаю, что определенная информгигиена является сверхважной компетентностью, которой должен владеть каждый, независимо от возраста. Начинать со школы работать над медиаграмотностью очень важно, и мы это сейчас вплетаем во время разработки Государственного стандарта базового образования и также будем прописывать через образовательные программы", - заявила Новосад.

Министр добавила, что госстандарт еще дорабатывают и планируют презентовать его общественности в марте 2020 года.

"Мы говорим о воплощении новой украинской школы, и мы сейчас на этапе начальной… Нам еще необходимо 2 года, чтобы довести начальные классы, и с 2022 года у нас идет первый 5-й класс, который будет учиться по новому стандарту и где будет эта компетентность", - отметила Новосад.

Напомним, ранее Украина присоединилась к Декларации о безопасности школ и стала сотой страной, поддержавшей положения этого документа. Декларация содержит ряд обязанностей для предупреждения и реагирования на нападения, а также использование школ в военных целях в период войны.

Также РБК-Украина писало, что Министерство образования и науки приостановило аттестацию вузов в этом году. Это вызвано необходимостью осуществить донабор экспертов в комиссию по аттестации, в том числе международных.