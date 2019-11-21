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Україна приєдналася до декларації про безпеку шкіл

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 15:28
Україна приєдналася до декларації про безпеку шкіл
Ілюстративне фото (cn.suspilne.media)

Україна стала сотою країною, яка приєдналася до декларації

Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл і стала сотою країною, що підтримала положення цього документа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства освіти та науки.

Повідомляється, що декларація містить ряд обов'язків для запобігання і реагування на напади, а також використання шкіл у військових цілях в період війни. У країнах, що приєдналися до декларації раніше, вже розроблені та впроваджуються підходи до імплементації документа.

"За чотири роки з часу появи Декларації у багатьох країнах-підписантах відбулися зміни щодо політики держави стосовно освіти в ході озброєного конфлікту, і їх досвід може бути цінним для України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти та науки тимчасово зупинило атестацію вузів у цьому році. Призупинення атестації викликана необхідністю здійснити донабір експертів в комісію з атестації, в тому числі міжнародних.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Україні налічувалося близько 700 шкіл без інтернету станом на 1 січня 2019 року. За словами міністра Ганни Новосад, близько 9 тисяч шкіл в цілому по Україні мали доступ до інтернету менш як 30 мегабітів.

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