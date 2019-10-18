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Новосад: 20% першокурсників вважають, що помилилися з вибором спеціальності

Новини » Суспільство    18.10.2019 - 02:59
Новосад: 20% першокурсників вважають, що помилилися з вибором спеціальності
Фото: Ганна Новосад (twitter/bbc)

Міністр анонсувала реформу старшої профільної школи

Згідно з дослідженнями Міністерства освіти і науки України, 20% українських студентів-першокурсників вважають, що помилилися з вибором майбутньої спеціальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра освіти Ганни Новосад в ефірі Радіо НВ.

Вона повідомила, що її пріорітетом на посаді є проведення реформи старшої профільної школи, яка дасть можливість профільного навчання в старших класах, самостійного вибору освітньої траєкторії і навчальних предметів школярами.

"Статистика каже (точніше, наші дослідження), що 20% студентів-першокурсників кажуть, що вони обрали неправильну спеціальність, і взагалі вони пішли не туди", - заявила вона.

Новосад анонсувала створення мережі так званих академічних ліцеїв. Передбачається, що їх буде понад 1,5 тис.

Раніше Новосад назвала кількість українських шкіл без інтернету, а також заявила, що в наступному році з бюджету буде виділено 700 мільйонів гривень на інтернетизацію.

РБК-Україна писало, що російськомовні школи в Україні перейдуть на навчання українською мовою у вересні 2020 року.

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Новини України МіносвітиГанна Новосад
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