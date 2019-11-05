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МОН призупинило атестацію вузів

Новини » Суспільство     05.11.2019 - 21:19
МОН призупинило атестацію вузів
Фото: Ганна Новосад (mon.gov.ua)

Атестація внз триватиме до початку 2020 року

Міністерство освіти і науки (МОН) тимчасово призупинило атестацію вузів у цьому році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міносвіти.

За словами глави МОН Анни Новосад, призупинення атестації викликана необхідністю здійснити донабір експертів в комісію з атестації, в тому числі міжнародних. Міністр зазначила, що університети зможуть пройти атестацію й отримати кошти на базове фінансування науки на початку 2020-го. При цьому сума коштів збільшитися зі 100 млн до 400 млн гривень.

"У 2020 році на базове фінансування науки у внз передбачено вже 400 млн гривень, і дуже важливо, щоб розподіл цих коштів відбувався на основі об'єктивних результатів оцінки", - повідомила Новосад.

Також вона зазначила, що МОН запропонує уряду перерозподілити передбачені на 2019 рік 100 млн гривень на дофінансування пілотного проекту зі створення центрів колективного користування науковим обладнанням у вузах. Зараз відкрито 14 таких центрів у різних містах України.

"Нацрада підтримала пропозицію МОН, рекомендувавши відкласти атестацію і здійснити додатковий набір українських і закордонних експертів з числа вчених, які мають вагомий науковий потенціал і великий досвід проведення експертизи", - повідомили у МОН.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні налічувалося близько 700 шкіл без інтернету станом на 1 січня 2019 року. За словами Експертів, близько 9 тисяч шкіл в цілому по Україні мали доступ до інтернету менше 30 мегабіт.

Також повідомлялося, що з наступного навчального року в Україні всі російськомовні школи перейдуть на українську мову. Школи, де навчання проходить на мовах меншин, які належать до Європейського союзу, перейдуть на українську мову з вересня 2023 року.

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