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Україна пропонує свої ПСГ для зберігання надлишку газу

Новини » Фінансова криза 2020     21.04.2020 - 11:00
Україна пропонує свої ПСГ для зберігання надлишку газу
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Вільні потужності сховищ газу складають 10 млрд кубометрів

Підземні сховища газу (ПСГ) у Європі можуть бути повністю заповненні вже до кінця третього кварталу 2020 року. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Сергій Макогон, генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України", компанії, яка займається транзитом газу.

Як зазначив Макогон, українські підземні сховища газу можуть додатково прийняти ще 10 млрд кубометрів.

"Вже до кінця 3-го кварталу Європейскі ПСГ можуть бути повністю заповненими. Українські ПСГ можуть додатково прийняти ще 10 млрд кубометрів", - написав гендиректор державної компанії.

Україна пропонує свої ПСГ для зберігання надлишку газу

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на газ в Європі опустилися до мінімуму з 2009 року, оскільки закриття кордонів і боротьба з поширенням COVID-19 знизили попит на енергію. Зокрема, на нідерландському газовому хабі TTF спотові ціни впали до 7,05 євро за МВт год (близько 79 доларів за 1 тис. кубометрів), що більш ніж на 50% нижче, ніж рік тому. При цьому європейські сховища природного газу заповнені на 54%, що на 11% більше, ніж у минулому квітні.

Нагадаємо, станом на 7 квітня 2020 року в українських підземних сховищах газу (ПСГ) зберігалось понад 15,8 млрд куб. м газу - майже на 45% більше, ніж рік тому. Запаси газу в ПСГ України на кінець опалювального сезону 2019-2020 рр. - найвищий показник за останні 30 років.

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