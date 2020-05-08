ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Закачка газу у ПСГ України з початку року зросла на третину

Новини » Економіка     08.05.2020 - 11:26
Закачка газу у ПСГ України з початку року зросла на третину
Фото: ГТС ("Нафтогаз")

Європейські трейдери використовують українські ПСГ для сезонного зберігання газу

За січень-квітень поточного року в українські газосховища закачано 2 318 млн куб. м, що на 33% перевищує показники 2019 року. Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Як зазначили в прес-службі, суттєвий внесок в наповнення ГТС роблять іноземні трейдери. За чотири перших місяці поточного року вони закачали 551 млн куб. м газу (24% від загального обсягу закачування). Це на 162% вище за показник минулого року.

Закачка газу у ПСГ України з початку року зросла на третину

В "Укртрансгазі" пояснюють динаміку трьома ключовими чинниками: високим рівнем завантаження європейських газосховищ, зниженням ціни на газ на світовому ринку та вигідними умовами для транспортування та зберігання газу в Україні.

На 01.05.2020 нерезиденти зберігали в режимі "Митний склад" 1 173 млн куб. м газу. Порівняно з минулим роком обсяг газу, що належить іноземним компаніям, збільшився в 5,5 разів.

Суттєво – в 6,7 разів - збільшилися і запаси резидентів. На 1 травня поточного року вони зберігали в режимі "Митний склад" 1 197 млн куб. м.

На сьогодні послуги українських ПСГ використовують компанії з Австрії, Естонії, Німеччини, Польщі, Словаччини, США, Франції та Швейцарії.

Нагадаємо, станом на 7 квітня 2020 року в українських підземних сховищах газу (ПСГ) зберігалось понад 15,8 млрд куб. м газу - майже на 45% більше, ніж рік тому. Запаси газу в ПСГ України на кінець опалювального сезону 2019-2020 рр. - найвищий показник за останні 30 років.

Відзначимо, генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що підземні сховища газу (ПСГ) у Європі можуть бути повністю заповненні вже до кінця третього кварталу 2020 року. Як зазначив Макогон, українські підземні сховища газу можуть додатково прийняти ще 10 млрд кубометрів.

"Нафтогаз" знизив ціни на газ для промисловості Оператор ГТС пропонує "Газпрому" зберігати газ в Україні
Новини України УкртрансгазПХГгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся