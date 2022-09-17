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Українські військові виведені з місії ООН в Демократичній Республіці Конго

Фото: Українські військові виведені з місії ООН в Демократичній Республіці Конго (twitter.com/MonuscoF)
Автор: Дмитро Браславський

На запит України українські військові офіційно виведені із Демократичної Республіки Конго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

Командувач Силами генерал-лейтенант Маркос да Коста високо оцінив український 10-річний величезний внесок у служіння народу ДР Конго.

Українські військові у кількості 13 осіб брали участь в миротворчій місії в Конго. Раніше український миротворчий контингент базувався на сході країни, в місті Гома.

Україна мала у своєму розпорядженні 4 одиниці бойових вертольотів Мі-24, автомобільну та спеціальну техніку. Військові брали участь у місії з 28 лютого 2012 року.

Нагадаємо, що в березні президент України Володимир Зеленський відкликав українських миротворців з усіх місій у світі.

Також, в серпні, Україна відкликала своїх миротворців із Косово.

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КонгоВійна в Україні