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Украинские военные выведены из миссии ООН в Демократической Республике Конго

Фото: Украинские военные выведены из миссии ООН в Демократической Республике Конго (twitter.com/MonuscoF)
Автор: Дмитрий Браславский

По запросу Украины украинские военные официально выведены из Демократической Республики Конго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Командующий Силами генерал-лейтенант Маркос да Коста высоко оценил украинский 10-летний огромный вклад в служение народу ДР Конго.

Украинские военные в количестве 13 человек принимали участие в миротворческой миссии в Конго. Ранее украинский миротворческий контингент базировался на востоке страны в городе Гома.

Украина располагала 4 единицами боевых вертолетов Ми-24, автомобильной и специальной техникой. Военные участвовали в миссии с 28 февраля 2012 года.

Напомним, что в марте президент Украины Владимир Зеленский отозвал украинских миротворцев из всех миссий в мире.

Также в августе Украина отзывала своих миротворцев из Косово.

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