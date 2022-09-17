Украинские военные выведены из миссии ООН в Демократической Республике Конго

По запросу Украины украинские военные официально выведены из Демократической Республики Конго.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.
Командующий Силами генерал-лейтенант Маркос да Коста высоко оценил украинский 10-летний огромный вклад в служение народу ДР Конго.
Украинские военные в количестве 13 человек принимали участие в миротворческой миссии в Конго. Ранее украинский миротворческий контингент базировался на востоке страны в городе Гома.
Украина располагала 4 единицами боевых вертолетов Ми-24, автомобильной и специальной техникой. Военные участвовали в миссии с 28 февраля 2012 года.
Напомним, что в марте президент Украины Владимир Зеленский отозвал украинских миротворцев из всех миссий в мире.
Также в августе Украина отзывала своих миротворцев из Косово.
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