ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські військові виведені з місії ООН в Демократичній Республіці Конго

Новость на русском →
Демократична Республіка Конго, Субота 17 вересня 2022 17:33
Українські військові виведені з місії ООН в Демократичній Республіці Конго Фото: Українські військові виведені з місії ООН в Демократичній Республіці Конго (twitter.com/MonuscoF)
Автор: Дмитро Браславський

На запит України українські військові офіційно виведені із Демократичної Республіки Конго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

Командувач Силами генерал-лейтенант Маркос да Коста високо оцінив український 10-річний величезний внесок у служіння народу ДР Конго.

Українські військові у кількості 13 осіб брали участь в миротворчій місії в Конго. Раніше український миротворчий контингент базувався на сході країни, в місті Гома.

Україна мала у своєму розпорядженні 4 одиниці бойових вертольотів Мі-24, автомобільну та спеціальну техніку. Військові брали участь у місії з 28 лютого 2012 року.

Нагадаємо, що в березні президент України Володимир Зеленський відкликав українських миротворців з усіх місій у світі.

Також, в серпні, Україна відкликала своїх миротворців із Косово.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Конго Війна в Україні
NEWS
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки