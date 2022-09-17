Українські військові виведені з місії ООН в Демократичній Республіці Конго
На запит України українські військові офіційно виведені із Демократичної Республіки Конго.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.
Командувач Силами генерал-лейтенант Маркос да Коста високо оцінив український 10-річний величезний внесок у служіння народу ДР Конго.
Українські військові у кількості 13 осіб брали участь в миротворчій місії в Конго. Раніше український миротворчий контингент базувався на сході країни, в місті Гома.
Україна мала у своєму розпорядженні 4 одиниці бойових вертольотів Мі-24, автомобільну та спеціальну техніку. Військові брали участь у місії з 28 лютого 2012 року.
Нагадаємо, що в березні президент України Володимир Зеленський відкликав українських миротворців з усіх місій у світі.
Також, в серпні, Україна відкликала своїх миротворців із Косово.
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