Украинские военные выведены из миссии ООН в Демократической Республике Конго

По запросу Украины украинские военные официально выведены из Демократической Республики Конго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго.

Командующий Силами генерал-лейтенант Маркос да Коста высоко оценил украинский 10-летний огромный вклад в служение народу ДР Конго.

Украинские военные в количестве 13 человек принимали участие в миротворческой миссии в Конго. Ранее украинский миротворческий контингент базировался на востоке страны в городе Гома.

Украина располагала 4 единицами боевых вертолетов Ми-24, автомобильной и специальной техникой. Военные участвовали в миссии с 28 февраля 2012 года.