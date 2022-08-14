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Після захоплення Лисичанська росіянам важко просуватися вперед, - Гайдай

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Луганська область, Неділя 14 серпня 2022 09:26
Після захоплення Лисичанська росіянам важко просуватися вперед, - Гайдай Фото: після захоплення Лисичанська росіянам важко просуватися вперед (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська не полишають спроб окупувати Луганську область цілком і відзвітувати про це. Однак просуватися ворогу після захоплення Лисичанська важко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Бої не припиняються ані вночі, ані зранку. Після доволі швидкого захоплення Лисичанська ворог не може подолати відстань, меншу за площину цього міста. Так, випалює землю навколо, але кожен наступний кілометр йому підкорюється після значних втрат", - пише Гайдай.

За його словами, окупанти намагалися штурмувати поблизу Спірного та Серебрянки, населених пунктів Донецької області, які розташовані на межі з Луганською, але невдало.

"Армія ворога зазнала вогневого ураження від наших Збройних сил та відступила. Як і після ще семи спроб штурму з різних боків. На двох бої точаться і дотепер", - повідомляє Гайдай.

Він повідомив, що поблизу десятьох міст та сіл росіяни атакували з повітря, зафіксовані ракетні удари.

"Тільки за останню ніч артилерійські підрозділи ворога 15 разів обстрілювали населені пункти ствольним та реактивним озброєнням", - додає Гайдай.

Нагадаємо, 3 липня стало відомо, що українські військові покинули Лисичанськ. ЗСУ відійшли з позицій для збереження особового складу. До цього часу він залишався останнім великим містом, яке армія РФ не взяла під свій контроль.

Додамо, як повідомлялося, росіяни почали вдаватися до нової тактики захоплення в Луганській області.

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