Супутник зафіксував вирву на місці знищеного складу окупантів у Новій Каховці
Місце удару ЗСУ по російському складу з боєприпасами у Новій Каховці (Херсонська область) зафіксував супутник. На знімку помітно величезну вирву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Компанія Planet Labs показала супутниковий знімок, який був зроблений 12 липня. На місці вибуху складу боєприпасів окупантів залишився "кратер".
Крім того, внаслідок удару українських військових були пошкоджені та зруйновані будівлі, які знаходяться поряд.
Фото: у Новій Каховці на місці складу окупантів залишилася вирва (cnn.com)
Нагадаємо, що ввечері 11 липня українські захисники знищили склад боєприпасів окупантів у Новій Каховці. Поруч з ним знаходилися понад 40 бензовозів з паливом.
Повідомлялося, що вибухи тривали всю ніч і ранок.
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