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Російські танкові колони намагаються прорватися в Луганську область, йдуть бої

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Луганська область, Четвер 24 лютого 2022 10:16
Російські танкові колони намагаються прорватися в Луганську область, йдуть бої Фото: російські танки зайшли в Луганську область (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлія Бойко

В ході нападу Росії на Україну танкові колони намагаються прорватися в Луганську область. На кордоні йдуть запеклі бої, противник виставив попереду автомобілі з нібито символікою ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної прикордонної служби.

"У Луганській області на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив у колони автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. В даний час на цьому рубежі йдуть бойові дії. Прикордонники з побратимами з ЗСУ та НГУ тримають оборону", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська вклинилися на територію України на відстань до п'яти кілометрів у двох областях.

Також стало відомо, що українські військові відбили місто Щастя у Луганській області.

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