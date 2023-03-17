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Украинские военные из Javelin уничтожили танк россиян на Донбассе (видео)

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Украина, Пятница 17 марта 2023 09:35
Украинские военные из Javelin уничтожили танк россиян на Донбассе (видео) Фото: ВСУ из Javelin уничтожили российский танк 17 марта на Донбассе (t me ressentiment_channel)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили российский танк. Технику обезвредили одним выстрелом из Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Противотанкисты 36 ОБрМП с помощью ПТРК "Джавелин" утилизировали вражеский танк в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отметим, российская армия потеряла в Украине по меньшей мере 15 своих основных боевых танков Т-90М "Прорыв". Сейчас оккупанты почти не используют их во время ведения боевых действий, хотя изначально называли их "непобедимыми".

Как сообщалось, ВСУ за сутки уничтожили еще 760 российских оккупантов. Кроме того, военные "приземлили" вражеский вертолет.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные отбили более 70 атак россиян на пяти направлениях, а также уничтожили пять пунктов управления оккупантов.

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