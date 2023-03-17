Украинские воины за сутки уничтожили 5 пунктов управления оккупантов, - Генштаб
Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"Основные усилия противник сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил там более 70 атак", - отметили в Генштабе.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений российских окупантов.
В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Бериловка, Хриновка, Елино и Тимоновичи Черниговской области, Стариковое, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов Харьковской области. Среди них Стрелка, Красное, Мороховец, Огурцово, Малая Волчья, Милово, Обуховка, Новомлынск, Кутьковка и Шевченково.
На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское, Невское и Белогоровка - Луганской и Спорное и Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать Бахмут. Отражены многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Григоровка. Вражеские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам вблизи линии столкновения. Среди них Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино и Александро-Шультино Донецкой области.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка. На указанном участке фронта за прошедшие сутки больше всего атак враг совершил в районе Марьинки - 12. Все отбито.
Вражеским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Орловка, Тонечко, Северное, Первомайское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелам подверглись, в частности Красное, Волшебное, Новоданиловка, Преображенка, Степное и Новоселка Запорожской области, Михайловка, Новоалександровка, Качкаровка, Милово, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области и город Херсон.
За прошедшие сутки Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зены -ракетный комплекс на огневой позиции.
Противник продолжает нести потери. Так, на территории Олешковской районной больницы временно занятой территории Херсонской области, на лечение привезли более 20 тяжелораненых оккупантов.
Напомним, аналитики ISW предполагают, что российское наступление на Бахмут Донецкой области достигает кульминации.
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