Украинские воины за сутки уничтожили 5 пунктов управления оккупантов, - Генштаб

Украинские защитники продолжают уничтожать российских окупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

"Основные усилия противник сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил там более 70 атак", - отметили в Генштабе.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений российских окупантов.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Бериловка, Хриновка, Елино и Тимоновичи Черниговской области, Стариковое, Атинское, Волфино, Степное, Кондратовка, Покровка и Грабовское Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов Харьковской области. Среди них Стрелка, Красное, Мороховец, Огурцово, Малая Волчья, Милово, Обуховка, Новомлынск, Кутьковка и Шевченково.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменное и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское, Невское и Белогоровка - Луганской и Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать Бахмут. Отражены многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Григоровка. Вражеские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам вблизи линии столкновения. Среди них Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Григоровка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино и Александро-Шультино Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка. На указанном участке фронта за прошедшие сутки больше всего атак враг совершил в районе Марьинки - 12. Все отбито.

Вражеским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новобахмутовка, Авдеевка, Орловка, Тонечко, Северное, Первомайское, Нетайлово, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону действия. Обстрелам подверглись, в частности Красное, Волшебное, Новоданиловка, Преображенка, Степное и Новоселка Запорожской области, Михайловка, Новоалександровка, Качкаровка, Милово, Одрадокаменка, Николаевка Херсонской области и город Херсон.

За прошедшие сутки Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 радиолокационные станции, станцию радиоэлектронной борьбы и зены -ракетный комплекс на огневой позиции.

Противник продолжает нести потери. Так, на территории Олешковской районной больницы временно занятой территории Херсонской области, на лечение привезли более 20 тяжелораненых оккупантов.