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Один стоит 5 млн долларов. В Украине посчитали, сколько новых танков РФ уничтожили ВСУ

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Украина, Четверг 16 марта 2023 13:28
Один стоит 5 млн долларов. В Украине посчитали, сколько новых танков РФ уничтожили ВСУ Фото: в Украине посчитали, сколько новых танков РФ Т-90М "Прорыв" уничтожили ВСУ (facebook com tehnoomsk)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия потеряла в Украине по меньшей мере 15 своих основных боевых танков Т-90М. Сейчас оккупанты почти не используют их во время ведения боевых действий, хотя изначально называли их "непобедимыми".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВС Украины старшего лейтенанта Андрея Рудыка.

"Это лишь речь о тех случаях, которые имеют бесспорные доказательства в виде фото и видео фиксации. Вполне вероятно, что оккупанты потеряли гораздо больше единиц Т-90М", - сказал он.

По его словам, впервые во время широкомасштабной агрессии РФ против Украины "непобедимый" Т-90М был уничтожен военнослужащим бригады территориальной обороны Харькова с помощью шведской ручной пушки Carl Gustav.

"Случилось это еще 4 мая 2022 года вблизи Старого Салтова Харьковской области. Оружие за 20 тысяч долларов уничтожило машину за 5 миллионов долларов", - добавил Рудык.

Он добавил, что "непобедимость" и "совершенство" Т-90М оказались мифами.

Напомним, в ходе контрнаступления в Харьковской области ВСУ удавалось захватить самый современный российский танк Т-90М.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения Россия по состоянию на 16 марта потеряла в Украине 3504 танка.

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