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Українські військові з Javelin знищили танк росіян на Донбасі (відео)

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Україна, П'ятниця 17 березня 2023 09:35
Українські військові з Javelin знищили танк росіян на Донбасі (відео) Фото: ЗСУ з Javelin знищили російський танк 17 березня на Донбасі (t me ressentiment_channel)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили російський танк. Техніку знешкодили одним пострілом з Javelin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Протитанкісти 36 ОБрМП за допомогою ПТРК "Джавелін" утилізували ворожий танк в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, ЗСУ за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові "приземлили" ворожий гелікоптер.

Зазначимо, що російська армія втратила в Україні щонайменше 15 своїх основних бойових танків Т-90М "Прорив". Наразі окупанти майже не використовують їх під час ведення бойових дій, хоча спочатку називали їх "непереможними".

Нагадаємо, за минулу добу українські військові відбили понад 70 атак росіян на п'ятьох напрямках, а також знищили п'ять пунктів управління окупантів.

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