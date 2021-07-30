Українські літаки здійснили перші скиди води на осередки лісових пожеж у Туреччині
Українські пожежні літаки здійснили перші два скиди води на осередки в гірських районах Туреччини. Там вже кілька днів вирують лісові пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Для допомоги турецьким пожежникам, Україна направила два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою досвідчених фахівців у складі 14 осіб.
"Увечері 30 липня, з 19:30 до 20:30, пожежні літаки Ан-32П, які Україна направила на допомогу Республіці Туреччина для ліквідації лісових пожеж, здійснили перші два скиди води (16 тонн) на осередки пожежі в гірських районах поблизу Анталії", - йдеться в повідомленні.
28 липня поблизу провінції Анталія спалахнули лісові пожежі, які поширилися на територію провінцій Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін і Мугла.
Раніше президент України Володимир Зеленський пообіцяв своєму турецькому колезі Реджепу Ердогану допомогу в ліквідації лісових пожеж.
Зазначимо, унаслідок лісових пожеж в Туреччині постраждало вже понад 180 осіб. Турецька влада назвала ці пожежі національним лихом.
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