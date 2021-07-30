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Украинские самолеты осуществили первые сбросы воды на очаги лесных пожаров в Турции

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Анталья, Пятница 30 июля 2021 22:57
Украинские самолеты осуществили первые сбросы воды на очаги лесных пожаров в Турции Фото: авиация ГСЧС Украины осуществила первые сбросы воды в Турции (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Артур Родивилов

Украинские пожарные самолеты осуществили первые два сброса воды на очаги в горных районах Турции. Там уже несколько дней бушуют лесные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Для помощи турецким пожарным, Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек.

"Вечером 30 июля, с 19:30 до 20:30, пожарные самолеты Ан-32П, которые Украина направила на помощь Республике Турция для ликвидации лесных пожаров, осуществили первые два сброса воды (16 тонн) на очаги пожара в горных районах вблизи Антальи", - говорится в сообщении.

28 июля вблизи провинции Анталия вспыхнули лесные пожары, которые распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану помощь в ликвидации лесных пожаров.

Отметим, в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек. Турецкие власти назвала эти пожары национальным бедствием.

Больше о лесных пожарах в Турции читайте в материале РБК-Украина.

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