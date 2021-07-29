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Україна завтра відправить пожежний літак в Туреччину

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Київ, Четвер 29 липня 2021 23:31
Україна завтра відправить пожежний літак в Туреччину Фото: Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган, лідери України та Туреччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Ердоганом з приводу лісових пожеж в Туреччині. Зеленський пообіцяв допомогти Туреччині у боротьбі з масштабними пожежами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Зеленського.

Вже завтра з України до Туреччини вилетить український пожежний літак. Він буде допомагати гасити вогонь, яким охоплені ліси на півдні Туреччини.

"Висловив своєму другу - президенту Туреччини Ердогану щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. Україна надасть Туреччині усю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра відлетить до Туреччини. Український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в результаті лісових пожеж у Туреччині постраждало вже понад 180 людей. Влада Туреччини вже назвала ці пожежі національним лихом.

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, чи є серед постраждалих українці.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна вже відпрацьовує сценарії евакуації українських туристів з Туреччини на випадок, якщо ситуація з пожежами погіршиться.

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Володимир Зеленський пожежа Турция Реджеп Тайіп Ердоган Літак
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