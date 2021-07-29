Україна завтра відправить пожежний літак в Туреччину
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Ердоганом з приводу лісових пожеж в Туреччині. Зеленський пообіцяв допомогти Туреччині у боротьбі з масштабними пожежами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Зеленського.
Вже завтра з України до Туреччини вилетить український пожежний літак. Він буде допомагати гасити вогонь, яким охоплені ліси на півдні Туреччини.
"Висловив своєму другу - президенту Туреччини Ердогану щирі співчуття у зв’язку з масштабними пожежами. Україна надасть Туреччині усю необхідну допомогу. Наш пожежний літак завтра відлетить до Туреччини. Український народ буде разом з дружнім турецьким народом у цей важкий час", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, в результаті лісових пожеж у Туреччині постраждало вже понад 180 людей. Влада Туреччини вже назвала ці пожежі національним лихом.
У Міністерстві закордонних справ України розповіли, чи є серед постраждалих українці.
Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна вже відпрацьовує сценарії евакуації українських туристів з Туреччини на випадок, якщо ситуація з пожежами погіршиться.