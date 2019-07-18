ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Офіс президента запропонував Росії звільнити Вишинського і Сенцова одночасно

Новини » Політика    18.07.2019 - 23:47
Офіс президента запропонував Росії звільнити Вишинського і Сенцова одночасно
Фото: Юлія Мендель (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прес-секретар Зеленського відповіла на пропозицію Пєскова звільнити головреда "РИА Новости Україна"

Україна пропонує Російській Федерації зробити взаємні кроки у звільненні в'язнів і готова передати Росії головного редактора видання "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського одночасно зі звільненням українського режисера Олега Сенцова. Про це заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель, передає РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"В Офісі президента з великою зацікавленістю дізналися про пропозицію Російської Федерації щодо звільнення Кирила Вишинського як перший крок доброї волі з боку України. Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч - звільнивши Олега Сенцова", - написала Мендель.

Вона додала, що "для  взаємної переконаності у спільній добрій волі" Україна пропонує звільнити Сенцова і Вишинського одночасно.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що першим кроком для нормалізації відносин з Україною могло б стати звільнення Україною головного редактора видання "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

"Це могло б бути прекрасним першим кроком", - заявив Пєсков.

Луценко виключає передачу Вишинського Росії МЗС у черговий раз закликало РФ звільнити Сенцова
Новини України Адміністрація Президента УкраїниОлег СенцовКирило Вишинський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся