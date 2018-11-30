У Закарпатській області у вантажному поїзді виявили вагон з контрабандними сигаретами

Фото: знайдені сигарети (dpsu.gov.ua)

Сигарети були заховані під вантажем деревних паливних брикетів

У Закарпатській області прикордонники знайшли у вантажному поїзді велику партію контрабандних тютюнових виробів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначається, вночі військовослужбовці відділу "Тиса" Чопського загону знайшли контрабанду у залізничному пункті пропуску "Саловка" під час огляду одного з вагонів вантажного потяга, що прямував до Угорщини.

Інформацію про можливу спробу переміщення контрабандних сигарет цим потягом прикордонникам завчасно надали оперативники Західного регіонального управління ДПСУ. Тому на нього звернули особливу увагу та оглядали поглиблено спільно з митниками.

Врешті правоохоронці знашли контрабандний тютюн під вантажем деревних паливних брикетів. Наразі тривають заходи із розвантаження та перерахунку товару, а також встановлення осіб, причетних до контрабандної діяльності.

Фото: знайдена контрабанда (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, у Львівській області знищили партію контрабандних сигарет на понад 560 тис. гривень. Понад 37 тисяч пачок сигарет різних марок та 430 банок жувального тютюну вирішили знищити шляхом спалювання.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Закарпатській області прикордонники виявили 6 тис. пачок контрабандних сигарет. Перевіряючи прилеглу територію, охоронці кордону знайшли 12 пакунків із тютюновими виробами.