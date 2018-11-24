У Львівські області спалили контрабандних сигарет на понад 560 тис. гривень

Фото: знищення контрабанди (sfs.gov.ua)

Загалом знищено 37 тис. пачок контрабандних сигарет

У Львівській області знищили партію контрабандних сигарет на понад 560 тис. гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної фіскальної служби (ДФС).

Як зазначається, контрабанду вилучили працівники Львівської митниці ДФС при спробі незаконного переміщення через митний кордон України. Товар зберігали на складах митниці.

Пізніше понад 37 тисяч пачок сигарет різних марок та 430 банок жувального тютюну вирішили знищити шляхом спалювання. Загалом вартість товару оцінили у 560 тис. гривень. Утилізацію проводили за участі членів спеціальної комісії та представників громадських організацій.

Повідомляється, що нещодавно в такий спосіб було утилізовано майже 2 тонни неякісної або небезпечної продукції. Також, згідно з протоколом засідання постійної комісії Львівської митниці ДФС з розпорядження майном, відбудеться утилізація алкогольних виробів (вина, пива).

Фото: вилучений контрабандний тютюн (sfs.gov.ua)

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) попередили у Львові контрабанду ювелірної продукції із дорогоцінних металів до України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Закарпатській області прикордонники виявили 6 тис. пачок контрабандних сигарет. Перевіряючи прилеглу територію, охоронці кордону знайшли 12 пакунків із тютюновими виробами.