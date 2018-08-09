Українські морпіхи беруть участь у навчаннях НАТО Noble Partner в Грузії

Військові в рамках навчань будуть відпрацьовувати навички бойових дій у міській місцевосці за стандартами НАТО

Майже 100 морських піхотинців Військово-морських сил України беруть участь у міжнародних навчаннях Noble Partner в Грузії спільно з військовослужбовцями країн-членів та країн-партнерів НАТО. Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗС України.

Зазначається, що навчання відбуваються на полігоні Вазіані. Учасники тренувань відпрацьовують елементи тактичної підготовки за стандартами НАТО, удосконалюють навички щодо бойових дій у міській місцевості, а також штурм з висадкою з гелікоптерів, зачистку приміщень, евакуацію поранений з місця бойових дій, звільнення заручників та їх евакуацію до безпечного місця.

"Фінальним етапом стануть показові злагоджені дії багатонаціонального підрозділу по знищенню умовного противника. Щодо морських піхотинців Збройних сил України, то хочеться відзначити їх у кращу сторону. Відчувається потужна злагодженість підрозділу, діють як одне ціле", - прокоментував керівник навчання від ЗС Грузії Табатадзи Шавлег.

Відомо, що у четвер, 9 серпня, розпочинається активна фаза навчань, під час яких українські морські піхотинці дістануться місцевості через гірський хребет Норіо. Там уже протягом трьох днів військові будуть відпрацьовувати оборону гірської місцевості та знищення умовного противника. Навчання триватимуть до 14 серпня.

Фото: навчання Noble Partner-2018 (mil.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно завершились міжнародні навчання Sea Breeze. Президент України Петро Порошенко заявив, що має намір збільшити контингент військових і розширити райони проведення навчань у 2019 році.