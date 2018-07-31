Перехід на стандарти НАТО неможливий без підготовки нових керівників, - Турчинов

За словами Турчинова, немає альтернативи європейській та євроатлантичній інтеграції України

Перехід на стандарти НАТО неможливий без підготовки нової формації керівників стратегічного рівня. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов, передає кореспондент РБК-Україна.

Півтора роки тому РНБО України в партнерстві з Великобританією, Канадою та офісом НАТО в Україні розпочали програму по підготовці нових управлінців оборонного сектору України.

"Наше спільне завдання - зміцнення оборонної спроможності нашої держави. Наш ОПК повинен забезпечити армію потужною зброєю, сучасною технікою. Реформування та розвиток наших Збройних сил повинні забезпечити їх здатність протистояти сильному жорстокому ворогові", - наголосив секретар РНБО України.

За його словами, стандарти НАТО - не тільки нова сучасна зброя, не тільки новий штатний розпис та нова структура силових міністерств і відомств.

"Це (стандарти НАТО, - ред.) насамперед люди, насамперед керівники, які здатні розуміти нові завдання і забезпечити їх реалізацію. І саме таких керівників стратегічного рівня, які готувалися півтора роки в унікальній Києво-Могилянській академії", - сказав він.

Секретар РНБО України висловив переконання, що дана програма реалізовуватиметься і надалі.

Нагадаємо, раніше Турчинов запропонував ввести кримінальну відповідальність за закупівлі в Росії.