Украинские морпехи участвуют в учениях НАТО Noble Partner в Грузии

Военные в рамках учений будут отрабатывать навыки боевых действий в городском городе по стандартам НАТО

Почти 100 морских пехотинцев Военно-морских сил Украины принимают участие в международных учениях Noble Partner в Грузии совместно с военнослужащими стран-членов и стран-партнеров НАТО. Об этом сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

Отмечается, что учения проходят на полигоне Вазиани. Участники тренировок отрабатывают элементы тактической подготовки по стандартам НАТО, совершенствуют навыки боевых действий в городской местности, а также штурм с высадкой с вертолетов, зачистку помещений, эвакуации раненый с места боевых действий, освобождение заложников и их эвакуацию в безопасные места.

"Финальным этапом станут показательные слаженные действия многонационального подразделения по уничтожению условного противника. Относительно морских пехотинцев Вооруженных сил Украины, то хочется отметить их в лучшую сторону. Чувствуется мощная слаженность подразделения, действуют как одно целое", - прокомментировал руководитель обучения от ВС Грузии Табатадзи Шавлег.

Известно, что в четверг, 9 августа, начинается активная фаза учений, во время которых украинские морские пехотинцы доберутся к местности через горный хребет Норио. Там уже на протяжении трех дней военные будут отрабатывать оборону горной местности и уничтожение условного противника. Учения продлятся до 14 августа.

Фото: учения Noble Partner-2018 (mil.gov.ua)

Напомним, недавно завершились международные учения Sea Breeze. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен увеличить контингент военных и расширить районы проведения учений в 2019 году.