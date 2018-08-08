Україна планує збільшити контингент учасників навчань Sea Breeze-2019

Порошенко має намір збільшити контингент військових і розширити райони проведення навчань

Президент України Петро Порошенко має намір збільшити контингент військових і розширити райони проведення навчань Sea Breeze до 2019 року. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, співпраця України з країнами НАТО свідчить про готовність разом захистити світ і загальні цінності.

"Наше співробітництво свідчить про єдність і готовність разом захистити світ і спільні цінності. У планах наступного року - збільшити контингент військових-учасників навчань, особливо військово-морських сил, і розширити райони проведення навчань "Сі Бриз-2019", - написав президент.

Порошенко заявив, що в навчаннях Sea Breeze в цьому році взяли участь представники 19 країн-членів НАТО і союзників.

Крім того, він додав, що в ході проведення навчань було зроблено крок вперед щодо підвищення рівня взаємодії та координації ВМС України і військових сил країн НАТО.

#SeaBreeze2018 Цього року у військово-тактичних навчаннях «Сі Бриз - 2018» взяли участь представники 19 країн-членів НАТО та союзників. Оцінка менторів з 8 країн-членів Альянсу чітка та однозначна – завдяки навчанням був зроблений великий крок вперед щодо підвищення рівня взаємодії та координації ВМС України та військових сил країн-союзників. І військові навчання «Сі Бриз-2018» – це не лише підвищення такої взаємосумісності, а й нарощування рівня морської та польової виучки та злагодження багатонаціональних підрозділів. Наша співпраця засвідчує єдність і готовність разом захистити світ і спільні цінності. У планах ж наступного року – збільшити контингент військових-учасників навчань, особливо військово-морських сил, та розширити райони проведення навчань «Сі Бриз-2019». #SeaBreeze2018 #УкраїнаНАТО #NATO Опубліковано Петром Порошенком Середа, 8 серпня 2018 р.

Нагадаємо, в Грузії 1 серпня стартували багатонаціональні військові навчання 13-ти країн НАТО, в тому числі, і України. У навчаннях взяли участь 3 тис. військовослужбовців з 13 країн-членів НАТО та країн-партнерів: Грузії, США, Великобританії, Німеччини, Естонії, Франції, Литви, Польщі, Норвегії, Туреччини, України, Азербайджану і Вірменії. У навчаннях також взяли участь авіаційна підтримка США і бронетранспортери Німеччини.