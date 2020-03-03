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Українські експортери постраждали від коронавірусу

Новини » Економіка     03.03.2020 - 13:31
Українські експортери постраждали від коронавірусу
Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)

Цінова кон’юнктура для експортерів у лютому погіршилася

У лютому 2020 року світові товарні та фінансові ринки перебували під впливом невизначеності щодо ефекту від поширення коронавірусу на світову економіку. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (лютий 2020 року).

Як зазначається в огляді, світові ціни на більшість товарів поволі знижувалися. Зовнішнє цінове середовище для українських експортерів погіршилося через поширення коронавірусу у світі, унаслідок чого істотно зменшився попит на більшості товарних ринків.

Українські експортери постраждали від коронавірусу

Ціни на нафту знижувалися, хоча від глибшого падіння їх стримували перебої в поставках з Лівії та введення додаткових обмежень на видобування в рамках угоди ОПЕК+. Послаблення попиту відобразилося й на зменшенні цін на сталь та залізну руду. Ціни на пшеницю та кукурудзу незначно коливалися, йдеться в огляді.

Світові фінансові ринки підтримувалися кращими за очікування макроекономічними даними США та стимулюючими заходами Народного банку Китаю. Однак стрімке поширення коронавірусу за межами Китаю в останню декаду місяця призвело до втечі інвесторів у безпечні активи. На цьому тлі валюти emerging markets переважно знецінилися, зазначається в огляді НБУ.

Українські експортери постраждали від коронавірусу

Як повідомляло РБК-Україна, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) знизила прогноз зростання світового ВВП до 2020 року з 2,9% до 2,4% у зв'язку з впливом коронавірусу на економіку. Як відзначається в огляді, коронавірус Covid-19 для глобальної економіки є найбільшою небезпекою після фінансової кризи 2008 року.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, спалах коронавірусу буде мати короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик більш тривалого ефекту, що може відчутно позначитися на економіці України.

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