НБУ оприлюднив два сценарії впливу коронавірусу на світову економіку

Фото: профілактика короновірусу в Китаї (news.cn)

Ризик суттєвого впливу коронавірусу на світову та українську економіку залишається

Спалах коронавірусу матиме короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик тривалішого ефекту, що може відчутніше позначитися на економіці України. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" (лютий 2020 року) Національного банку України (НБУ).

Як зазначається у звіті, спалах коронавірусу в Китаї та його поширення у світі призвели до наростання панічних настроїв на світових товарних та фінансових ринках. Унаслідок цього ціни на окремі товари, зокрема нафту і залізну руду, втратили за тиждень (із 24 до 31 січня) від 10 до 15%, а фондові індекси Китаю - від 7 до 12%. Основною причиною такої динаміки було посилення негативних очікувань щодо сповільнення економіки Китаю.

Однак у НБУ нагадують, що попередні випадки виникнення пандемій свідчать, що реакція світових ринків, як правило, є тимчасовою. Так, за оцінками експертів, втрати світового ВВП від поширення вірусу SARS у 2003 році становили близько 40 млрд доларів, або 0,1 в. п. світового ВВП. Світові фінансові і товарні ринки також досить швидко відновлювалися. Так, у квітні 2003 року, на піку поширення вірусу SARS, ціни на нафту марки Brent упали на 17% м/м, а на чорні метали, які відреагували з певним лагом, - на близько 4% м/м у травні та червні. Однак надалі ситуація стабілізувалася, а за рік ціни на ці товари зросли.

"Ураховуючи попередній досвід, швидкість дій китайського уряду та безпрецедентні заходи з локалізації поширення захворювання, можна очікувати короткостроковий вплив від спалаху коронавірусу на світову економіку та ринки й цього разу", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, найбільший негативний вплив очікувано припаде на економіку Китаю, передусім у І кварталі поточного року. Зниження внутрішнього споживання та попиту з боку Китаю позначиться й на світовій економіці, передусім секторах послуг (туризмі, торгівлі, секторі розваг). Однак відновлення економічної активності в наступні квартали, підтримане стимулюючими заходами уряду та центрального банку Китаю, які вже вжили низку заходів з метою стимулювання внутрішнього попиту і мінімізації тимчасового обмеження зовнішньої торгівлі, дозволить нівелювати попередні ефекти. За такого розвитку подій усе це слабко позначиться на економіці України та привабливості активів ЕМ, у тому числі українських, для міжнародних інвесторів у цілому.

"Але не можна виключити і ризик більш тривалого ефекту від поширення вірусу. Суттєве зниження світового попиту, передусім з боку Китаю, призведе до зниження світових цін, насамперед на сталь та залізну руду. З огляду на масштаби китайської економіки та залученість у світову торгівлю та глобальні ланцюги створення доданої вартості, до ефектів від послаблення попиту долучиться також негативний вплив для виробничих видів діяльності. Враховуючи все ще слабкість останнього, різке зниження ділової активності вірогідно буде відновлюватися з істотним часовим лагом. Унаслідок цього послабиться зовнішній попит на товари українського експорту. З іншого боку, більш суттєво знизяться й ціни на світовому енергетичному ринку, що значною мірою компенсує зниження обсягів українського експорту", - йдеться в огляді НБУ.

Крім того, за даними НБУ, більш вагомий негативний вплив можливий через кон’юнктуру світового фінансового ринку. Переоцінка інвесторами ризиків у зв’язку з більш суттєвим уповільненням Китаю та світової економіки може суттєво послабити привабливість ризикових активів країн EM, незважаючи на м’які світові фінансові умови. Це може ускладнити роловер зовнішніх зобов’язань для України, пікові виплати за якими припадають на ІІ–ІІІ квартали 2020 року, та знизити попит нерезидентів на гривневі цінні папери.

"У підсумку ми оцінюємо вплив від поширення вірусу як короткостроковий та переважно із транзитивним ефектом до кінця року. Однак ризик більш тривалого ефекту від поширення вірусу залишається актуальним", - йдеться у звіті НБУ.

Нагадаємо, згідно зі звітом міжнародного рейтингового агентства Moody's, поширення нового коронавірусу з Китаю по світу може стати "чорним лебедем" для світової економіки, порівнянним з глобальною кризою 2008-2009 років.

Відзначимо, згідно з прогнозом міжнародного рейтингового агентства Fitch, спалах коронавірусу з Китаю може обмежити зростання попиту на нафту в разі подальшого поширення. У той же час, вважають аналітики, політика ОПЕК+ стримування видобутку згідно з попитом і цінова чутливість американської сланцевої нафти робить тривалий спад цін на нафту нижче 50 доларів за барель для Brent малоймовірним навіть у стресовому сценарії.