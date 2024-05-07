Опасная Тиса. Как (не)работает "инструкция" побега из Украины

В условиях военного положения попытки незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста не прекращаются. Но иногда их "планы побега" с купленными маршрутами заканчиваются трагически, например, гибелью в реке Тисе.

О том, насколько опасна Тиса, сколько она уже забрала жизней и где пограничники фиксируют больше всего попыток побега - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Что известно о Тисе

Тиса - это самая большая река Закарпатья, которая имеет длину почти тысячу километров (966 км). Площадь бассейна - 157 тысяч кв. км (в пределах Украины 12,8 тысяч кв. км). Ширина реки 80 метров, а глубина 5 м (участки, где проходит с соседними Румынией и Венгрией, речь идет о глубине 2,5 метров).

Она протекает через целых пять стран: Украину (Закарпатская область), Румынию, Словакию, Венгрию и Сербию и впадает в Дунай (более сотни километров реки - это граница с Румынией и Венгрией).

Эта река берет свое начало в районе города Рахов в результате слияния двух маленьких рек - Черной и Белой Тисы. В общей сложности через Закарпатскую область проходит только верховья реки протяженностью 201 км. Таким образом, на берегах Тисы стоят города Рахов, Тячев, Хуст и Чоп.

Пополняется Тиса преимущественно дождями и талыми водами - почти половина этих вод попадает в реку весной. Еще до полномасштабной войны здесь популярными были рафтинг и туристско-экскурсионные программы. Кроме того, на Тисе планирует построить целый порт для международных перевозок с мультимодальным терминалом.

Опасность горной реки: сколько унесла жизней

В условиях полномасштабной войны Тиса получила далеко не очень добрую славу. Ее в народе прозвали так называемой "рекой смерти" для уклонистов. Несмотря на не редкие случаи смертей, попытки незаконного пересечения границы через эту реку не прекращаются.

Как рассказал в комментарии РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, с начала большой войны только в горных реках, на данный момент, зафиксировано пограничными нарядами уже 28 случаев смертей. Среди них подавляющее большинство на Тисе. О последних в ГПСУ сообщили сегодня - из воды извлекли тела троих утопленников.

Но также бывают и случаи гибели людей, пытающихся пересечь границу через труднодоступную горную местность. Если добавить эти случаи к вышеупомянутым, то в общей сложности ГПСУ располагает информацией о более чем 35 смертях. И это только официальные данные.

"Горные реки они сами по себе опасны. Ведь она кажется такой спокойной, но в отдельных местах может быть большое течение. Где-то могут быть воронки, куда течение затягивает людей. Где-то могут быть корни от деревьев, что собственно при преодолении рек приводит к смертям. А у кого-то не хватает сил, чтобы преодолеть реку. Поэтому это все совокупно

В какие страны ведет "маршрут" с Тисы

Как уже отмечалось, Тиса частично на некоторых участках выполняет роль своеобразной "природной водной границы" между Украиной и Румынией, а также Украиной и Венгрией. Поэтому именно в эти две страны украинцы и пытаются попасть, перекрывая это опасное водное препятствие.

"Нарушители, пользуясь услугами, скажем, преступных организованных групп, которым они платят вместо того, чтобы поддержать Силы обороны Украины, они выбирают для себя незаконное направление пересечения границы. Платят средства преступным группам, обогащая их", - рассказывает Демченко.

Он пояснил, что маршруты в так называемых "инструкциях", которые людям предоставляют эти преступные группы, будут в том числе через горные реки. Что несет опасность в первую очередь для жизни тех, кто пытается их переплыть.

"То есть фактически нарушители сами не ответственно относятся к своему здоровью. Да и откровенно преступным группам плевать на жизнь людей, потому что их главная цель - обогащение", - говорит Демченко.

Не только через реку. Где больше всего попыток побега

По словам спикера ГПСУ, больше всего попыток незаконно пересечь государственную границу осуществляется через "зеленый участок" (т.е. за пределами пункта пропуска) между Румынией и Молдовой. И такие попытки, отмечает Демченко, к сожалению, фиксируются ежедневно.

"Что касается пунктов пропуска, то там нарушители, как правило, используют либо поддельные документы, либо прячутся в конструктивных особенностях транспортных средств или пытаются подкупить инспекторов ГПСУ", - рассказал Демченко.

Он добавляет, что по-прежнему в среднем пограничники в пересечении границы отказывают от 100 до 150 лицам в сутки.

"Из них подавляющее большинство - это мужчины (граждане Украины) от 18 до 60 лет. Эти отказы касаются отсутствия необходимых документов, которые давали бы право на пересечение границы. Или же если лица по отдельным категориям не могут подтвердить цель своей поездки", - добавил спикер ГПСУ.