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Украинские экспортеры пострадали от коронавируса

Новости » Экономика     03.03.2020 - 13:31
Украинские экспортеры пострадали от коронавируса
Фото: завод (Виталий Носач, РБК-Украина)

Ценовая конъюнктура для экспортеров в феврале ухудшилась

В феврале 2020 года мировые товарные и финансовые рынки находились под влиянием неопределенности относительно эффекта от распространения коронавируса на мировую экономику. Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре" Национального банка (февраль 2020 года).

Как отмечается в обзоре, в феврале мировые цены на большинство товаров медленно снижались. Внешняя ценовая среда для украинских экспортеров ухудшилось из-за распространения коронавируса в мире, вследствие чего существенно уменьшился спрос на большинстве товарных рынков.

Украинские экспортеры пострадали от коронавируса

Цены на нефть снижались, хотя от более глубокого падения их сдерживали перебои в поставках из Ливии и введение дополнительных ограничений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Ослабление спроса отразилось и на уменьшении цен на сталь и железную руду. Цены на пшеницу и кукурузу незначительно колебались, говорится в обзоре.

Мировые финансовые рынки поддерживались макроэкономическими данными США и стимулирующими мерами Народного банка Китая. Однако стремительное распространение коронавируса за пределами Китая в последнюю декаду месяца привело к бегству инвесторов в безопасные активы. На этом фоне валюты emerging markets преимущественно обесценились, отмечается в обзоре НБУ.

Украинские экспортеры пострадали от коронавируса

Как сообщало РБК-Украина, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мирового ВВП до 2020 года с 2,9% до 2,4% в связи с влиянием коронавируса на экономику. Как отмечается в обзоре, коронавирус Covid-19 для глобальной экономики является наибольшей опасностью после финансового кризиса 2008 года.

Напомним, по прогнозу Национального банка Украины, вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику, однако существует риск более длительного эффекта, что может ощутимо сказаться на экономике Украины.

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