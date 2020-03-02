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Глава СОТ спрогнозував вплив коронавірусу на світову економіку

Новини » Економіка     02.03.2020 - 17:15
Глава СОТ спрогнозував вплив коронавірусу на світову економіку
Фото: Роберто Азеведо (www.wto.org)

Вплив почне відчуватися вже в найближчі тижні

Генеральний директор Всесвітньої торговельної організації Роберто Азеведо прогнозує, що епідемія коронавірусу зробить істотний вплив на світову економіку. Про це він сказав глав делегацій на закритій нараді в Женеві, передає агентство Reuters.

При цьому він заявив, що вплив почне проявлятися в даних про торгівлю в найближчі тижні.

"Вплив на світову економіку, ймовірно, буде істотним", - сказав він.

Глава СОТ заявив, що плани на червневу зустріч на рівні міністрів Казахстані зберігаються.

Очікується, що нарада, на якому держави-члени будуть прагнути укласти угоди по субсидіях в сільському господарстві, електронній торгівлі та рибальстві збере кілька тисяч учасників.

Успішний результат вважається критично важливим для легітимності та актуальності СОТ після краху системи апеляцій до СОТ у зв'язку з блокуванням призначень в США.

Як повідомляло РБК-Україна, Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) знизила прогноз зростання світового ВВП до 2020 року з 2,9% до 2,4% у зв'язку з впливом коронавірусу на економіку. Як відзначається в огляді, коронавірус Covid-19 для глобальної економіки є найбільшою небезпекою після фінансової кризи 2008 року.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, спалах коронавірусу буде мати короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик більш тривалого ефекту, що може відчутно позначитися на економіці України.

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