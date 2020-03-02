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ОЕСР погіршила прогноз по світовій економіці через коронавірус

Новини » Економіка     02.03.2020 - 13:58
ОЕСР погіршила прогноз по світовій економіці через коронавірус
Фото: ОЕСР (wikipedia.org)

Короновірус став найбільшою загрозою для світової економіки після кризи 2008 року

Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) знизила прогноз зростання світового ВВП до 2020 року з 2,9% до 2,4% у зв'язку з впливом коронавірусу на економіку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий огляд організації.

Прогноз зростання Китаю знижений до рівня нижче 5% після зростання ВВП цієї країни на 6,1% в 2019 році.

ОЕСР погіршила прогноз по світовій економіці через коронавірус

Як відзначається в огляді, коронавірус Covid-19 для глобальної економіки є найбільшою небезпекою після фінансової кризи 2008 року. Вірус поширюється з Китаю в інші регіони, викликаючи людські страждання і економічні проблеми. Це викликає занепокоєння з приводу здоров'я і ризику більш широких заборон на пересування людей, товарів і послуг, що знижує довіру бізнесу і споживачів і уповільнює виробництво.

Прогноз ОЕСР містить сценарій, в якому коронавірус призведе до істотного уповільнення в Китаї, Японії, Кореї та Австралії, проте інші країни постраждають менше. За іншим сценарієм вірус буде поширюватися за принципом "доміно", що призведе до скорочення світового зростання до 1,5%.

"В обох випадках ОЕСР закликає уряди діяти негайно, щоб обмежити поширення коронавірусу, захистити людей і підприємства від його наслідків і підтримати попит в економіці", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, спалах коронавірусу буде мати короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик більш тривалого ефекту, що може відчутно позначитися на економіці України.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України розглядає два найбільш ймовірні сценарії розвитку ситуації з коронавірусом Covid-19: з локалізацією хвороби на відносно обмеженій території та її подальше поширення.

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