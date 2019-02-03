Українська церква відкрита до співпраці та діалогу, - Епіфаній

Епіфаній також зазначив, що на служінні був відсутній Філарет

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевского и всея Украины Епифаний заявил, что Украинская церковь открыта к сотрудничеству и диалогу. Об этом после интронизации заявил Епифаний, передает корреспондент РБК-Украина.

"Наша церковь открыта к сотрудничеству и диалогу с другими церквями, как в Украине, так и за ее пределами", - сказал он.

Епифаний также отметил, что на служении отсутствовал Филарет. Как ранее отмечалось, из-за состояния здоровья он не смог прибыть.

"На богослужении не смог быть наш Филарет. Недавно мы торжественно отпраздновали его 90-летие. Без его преданного служения в его киевской кафедре, не было бы и сегодняшнего торжества. Мы желаем ему, чтобы его мудрость и в дальнейшем служила Поместной Украинской церкви", - добавил он.

Напомним, 3 февраля Епифания интронизировали в Соборе Святой Софии. После этого Петр Порошенко поздравил Епифания с возведением на киевский престол и заявил, что ПЦУ будет независимой от государства.

Отметим, что Объединительный собор был проведен 15 декабря в Киеве, он длился несколько часов. По результатам тайного голосования предстоятелем Православной церкви Украины был избран Епифаний. 6 января 2019 года в храме Святого Георгия на Фанаре Епифаний вместе с Варфоломеем провели совместное богослужение, после которого Епифаний получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея посох и томос, который провозглашает автокефалию.