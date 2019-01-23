Українську Церкву додано в диптих Вселенського патріархату

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

ПЦУ внесена в диптих помісних церков на сайті Вселенського патріархату

На сайті Вселенського патріархату оновили диптих помісних православних церков. У перелік церков додали Православну церкву України (ПЦУ), передає РБК-Україна з посиланням на сайт Вселенського патріархату.

В оновленому переліку "Нові патріархати - Автокефальні церкви" після Православної церкви Чехії і Словаччини, з'явилася Православна церква України.

Нагадаємо, зведення на престол (інтронізація) митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться в неділю, 3 лютого 2019.

Вселенський патріархат в Стамбулі представив у понеділок, 15 січня, текст томосу про автокефалію Православної церкви України, зберігши у своїй юрисдикції всі підлеглі йому храми і монастирі на території України. Всі значні питання Православна церква України повинна вирішувати через Константинополь.

9 січня томос про автокефалію Православної церкви України підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату. Як повідомляло РБК-Україна, автокефальний статус Православної церкви України був підтверджений спільною євхаристією Вселенського патріарха Варфоломія і предстоятеля ПЦУ Епіфанія.