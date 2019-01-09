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Автокефальний статус ПЦУ було стверджено спільною євхаристією Варфоломія та Епіфанія, - Зоря

Новини » Суспільство    09.01.2019 - 15:15
Автокефальний статус ПЦУ було стверджено спільною євхаристією Варфоломія та Епіфанія, - Зоря
Фото: Евстратій Зоря (facebook.com/koshmalvn)

Для Вселенського патріарха факт автокефалії 6 січня вже був доконаним

Автокефальний статус Православної церкви України (ПЦУ) було стверджено спільною євхаристією Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятеля ПЦУ Епіфанія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення архієпископа Євстратія Зорі у Facebook.

Зоря зазначив, що 6 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій та ієрархи Константинопольської церкви співслужили з Київським митрополитом Епіфанієм та ієрархами Української церкви за божественною літургією.

"Весь чин і порядок співслужіння підкреслював, що це є служіння двох предстоятелів автокефальних помісних церков. Тобто для самого Вселенського патріарха факт автокефалії - 6 січня вже був доконаним, справжнім і таким, що вступив у дію. І спільна євхаристія, причастя тіла і крові Христових, були виявом цього", - написав він.

Зоря додав, що через те, що на публічній копії томосу для України не було підписів членів Синоду - з'явилися міркування, що "томос ще не вступив у дію".

"Томос як акт у Кодексі Патріархату був записаний і підписаний раніше, але грамота була виготовлена лише до 4 січня і тому члени Синоду її підписали сьогодні, 9 січня, коли зібралися на сесію", - зазначив він.

Зоря також зазначив, що "не підписами і грамотами, а саме спільною євхаристією двох предстоятелів було стверджено автокефальний статус помісної Української церкви".

Автокефальний статус ПЦУ було стверджено спільною євхаристією Варфоломія та Епіфанія, - Зоря

Відзначимо, євхаристія - це обряд, який полягає в освяченні хліба і вина в особливий спосіб і подальшому їх вживанні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що томос про автокефалію Православної церкви України сьогодні, 9 січня 2019 року, підписали всі члени Синоду Вселенського патріархату. 

Як писало РБК-Україна,  6 січня 2019 року Вселенський патріархат надав томос Православній церкві України.

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