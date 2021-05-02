Українська тенісистка виграла турнір в Загребі, здолавши у фіналі росіянку
Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу в 60-тисячнику ITF в Загребі. Українка у фіналі обіграла росіянку Каміллу Рахімову - 6:1, 6:3.
Для Калініної ця перемога стала другою поспіль на турнірах ITF. Тижнем раніше вона виграла турнір в португальському Оейраш.
Всього українка за останні три тижні здобула 13 перемог при одній поразці. В активі Калініної півфінал і два чемпіонські титули.
Перемога в Загребі дозволила Калініної піднятися на 28 позицій в рейтингу WTA, тепер вона займає 137-е місце.
Нагадаємо, минулого тижня відразу дві українські тенісистки пробилися до півфіналів турнірів WTA - Еліна Світоліна в Штутгарті і Марта Костюк в Стамбулі. Однак до фіналу їм пробитися не вдалося.
Також РБК-Україна писало, що днями українська тенісистка Даяна Ястремська вдруге отримала відмову на скасування дискваліфікації. Вона була безстроково дискваліфікована від участі в змаганнях на початку року через підозри у вживанні допінгу.