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Українська тенісистка виграла турнір в Загребі, здолавши у фіналі росіянку

Новость на русском → Загреб, Неділя 02 травня 2021 13:34
Українська тенісистка виграла турнір в Загребі, здолавши у фіналі росіянку Фото: Ангеліна Калініна (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Ігор Литвиненко

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу в 60-тисячнику ITF в Загребі. Українка у фіналі обіграла росіянку Каміллу Рахімову - 6:1, 6:3.

Про це повідомляє прес-служба Федерації тенісу України.

Для Калініної ця перемога стала другою поспіль на турнірах ITF. Тижнем раніше вона виграла турнір в португальському Оейраш.

Всього українка за останні три тижні здобула 13 перемог при одній поразці. В активі Калініної півфінал і два чемпіонські титули.

Перемога в Загребі дозволила Калініної піднятися на 28 позицій в рейтингу WTA, тепер вона займає 137-е місце.

Нагадаємо, минулого тижня відразу дві українські тенісистки пробилися до півфіналів турнірів WTA - Еліна Світоліна в Штутгарті і Марта Костюк в Стамбулі. Однак до фіналу їм пробитися не вдалося.

Також РБК-Україна писало, що днями українська тенісистка Даяна Ястремська вдруге отримала відмову на скасування дискваліфікації. Вона була безстроково дискваліфікована від участі в змаганнях на початку року через підозри у вживанні допінгу.

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